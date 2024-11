Jelle Vossen toont bloedvorm nu ook tegen Jong Genk met 2 doelpunten in 2-3-overwinning

8 doelpunten in zijn laatste 4 wedstrijden.



Jelle Vossen heeft opnieuw zijn waarde getoond voor Zulte Waregem. Op bezoek bij Jong Genk kwamen Vossen en co. al binnen het kwartier op voorsprong. Anton Tanghe knikte een hoekschop van Nicolas Rommens tegen de touwen.



10 minuten later volgde Vossen goed na een redding van Mike Penders en hij werkte in de rebound af.



Jong Genk kwam nog terug in de wedstrijd via Mirisola, maar op slag van rust zorgde Vossen opnieuw voor een bonus van 2 doelpunten.



In het absolute slot van de wedstrijd zorgde de 16-jarige Matthias Oyatambwe nog voor spanning met de 2-3, maar een gelijkmaker zou niet meer volgen. Zulte Waregem blijft zo aan de leiding staan, Jong Genk blijft onderin het klassement bengelen.