VIDEO - Knap doelpunt van Angulo levert de RSCA Futures maar een punt op tegen Eupen

De RSCA Futures zijn er niet in geslaagd om van Eupen te winnen. Zo blijven ze onderin het klassement bengelen na een 2-2-gelijkspel. Nilson Angulo zette de Futures met een mooi doelpunt op voorsprong, maar een laat doelpunt van de beloften van Anderlecht moest een nieuwe nederlaag verhinderen nadat Eupen op 10 minuten tijd de achterstand had goedgemaakt.

Met nog maar 1 overwinning zijn de RSCA Futures niet goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Tegen Eupen - die een bekerwedstrijd in de benen hadden - kregen ze een nieuwe kans en Nilson Angulo zette de Futures na net geen halfuur enig mooi op voorsprong. Via de lat krulde hij de bal lekker binnen.



Maar na de rust zette Eupen de scheve situatie recht. Eerste maakte Jan Gorence gelijk en nog geen 10 minuten later kopte Emrehan Gedikli de 1-2 binnen. 5 minuten voor tijd zorgde Ismaël Baouf dan toch voor een gelijkspel. Hij kopte na een verre ingooi de 2-2 binnen.



Zo blijven de Futures laatste in het klassement met 6 punten uit 10 wedstrijden. Eupen heeft er 12 en staat 9e.