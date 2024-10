Deinze krijgt deksel op de neus: RWDM trekt intense kraker in 94e minuut (!) nog naar zich toe

Deceptie bij Deinze. Na een sterke tweede helft in de zenuwslopende kraker tegen RWDM kregen de bezoekers in de allerlaatste minuut nog de verliezende 3-2 te verwerken. RWDM klimt zo opnieuw aan de leiding. Deinze had recht op meer, maar verliest zo alweer de voeling met de top.

Zo goed de dag voor Deinze begon, zo teleurstellend eindigde die ook.



Op verplaatsing bij RWDM hees de bezoekende ploeg zich na 22 minuten eerst nog op voorsprong via een absoluut pareltje van een ontketenende Erdon Daci.

Maar lang kon Deinze die goede uitgangspositie niet vasthouden in de intense topper. Piotr Parzyszek en Christ Makosso stelden nog voor de rust orde op zaken met een dubbele uppercut.

Toch was het een weerbaar Deinze dat beter uit de kleedkamer kwam en steeds meer kansen begon te creëren. Getuige: na vijf minuten hing Guillaume De Schryver de bordjes echter opnieuw gelijk in de tweede helft.



Daarna leverden beide topploegen een ware veldslag tussen de lijnen, maar die leek lang dood te bloeden in een gelijkspel. Ondanks mogelijkheden aan beide kanten van het veld, zeker de thuisdoelman Bill Lathouwers vertolkte een glansrol.



Maar diep in de toegevoegde tijd gebeurde het dan toch: niet Deinze, wel RWDM mocht ultiem nog vieren. Jarig jobje Kestens blies het kaarsje van de bezoekers alsnog uit met een kopbalgoal in de 94e minuut.

RWDM profiteert zo optimaal van het puntenverlies van Zulte Waregem en klimt zo opnieuw naar de leiding. Deinze blijft op een voorlopige zesde plaats steken - al kreeg het vandaag ook wel goed extrasportief nieuws.