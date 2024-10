Lommel knoopt opnieuw aan met duidelijke zege tegen de buurjongens van Genk

Lommel weet weer wat winnen is. Na drie gelijke spelen heeft het tegen Jong Genk nog eens een deugddoende zege kunnen boeken. Na een overtuigende prestatie in het Limburgse duel werd het uiteindelijk 0-4. De wedstrijd tussen Seraing en Patro Eisden bleef dan weer doelpuntenloos.

Het was alweer van 25 september geleden dat Lommel nog eens kon winnen in de Challenger Pro League.



Maar vrijdagavond - in het burenduel tegen Jong Genk, nota bene - knoopte het weer aan met een duidelijke en klinkende 0-4-zege.

Ondanks een evenwichtige start waarin Jong Genk enkele kansen creëerde, was het Lommel dat de ban brak. Jason van Duiven opende de score in de 37e minuut met een harde knal, waarna Sam De Grand en Diego Rosa de voorsprong verder uitbouwden in de tweede helft.

Diezelfde Van Duiven zette in de 79e minuut de eindstand op 0-4 door een strafschop te benutten.

In een andere wedstrijd hield Seraing thuis Patro Eisden op een 0-0 gelijkspel. Patro was dominant en kreeg een uitgelezen kans om op voorsprong te komen via een penalty, maar Kevin Kis raakte de lat. Seraing kwam op het einde nog dichtbij via pogingen van Cheikhou Ndiaye en Pape Fall, maar beide schoten gingen naast.

In het klassement behoudt Patro de vierde plaats met 16 punten, op de voet gevolgd door Lommel (15 punten). Jong Genk staat negende met 9 punten, net boven Seraing, dat met 6 punten voorlopig op de tiende plek blijft staan.