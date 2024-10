Met dank aan (anti)held Van Aerschot: Lokeren-Temse pakt uitgerekend in derby tegen Beveren eerste seizoenszege

Zelden was de anticipatie groter voor de Waaslandse derby dan nu. Lokeren-Temse klom na het faillissement opnieuw naar het profniveau, waar na jaren wachten opnieuw een duel met SK Beveren op de agenda stond.

Dat uitgerekend in het hol van de leeuw(en).

De thuisploeg was favoriet voor de wedstrijd, want de promovendus kon nog niet winnen in de Challenger Pro League. Toch was het Lokeren-Temse dat vriend en vooral vijand verraste.

En de hoofdrollen? Die waren allemaal weggelegd voor Sam Van Aerschot. De flankaanvaller viel in na rust en scoorde enkele minuten later de winnende treffer. Held van de derby, toch?

Wel, Van Aerschot pakte na een - kort, maar krachtig - optreden een rood karton. Na 20 minuten zat zijn Waaslandse clash erop.

Al veranderde zijn aftocht niets aan de eindstand. Lokeren-Temse viert zijn eerste seizoenszege uitgerekend in Beveren en mag zich dé ploeg van de streek noemen. Ook de rode lantaarn is de promovendus kwijt.