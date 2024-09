Deinze kan zorgen niet doen vergeten tegen Lokeren-Temse, ook Lommel en Lierse delen de punten

Het is niet de week van KMSK Deinze geweest. Na het nieuws van de nakende puntenaftrek en het transferverbod kon oranje-zwart ook sportief niet juichen. Tegen kelderploeg Lokeren-Temse speelde het zaterdagavond roemloos gelijk. Op hetzelfde moment deelden ook Lommel en Lierse de koek.

Het zijn bange dagen voor Deinze.



Door financiële problemen bij haar hoofdinvesteerder hangt de club puntenaftrek en een transferverbod boven het hoofd, dat nieuws kwam deze week uit.



Deinze, dat dit seizoen absoluut wilde promoveren, kreeg tegen promovendus KSC Lokeren-Temse een uitgelezen kans om de extrasportieve zorgen van zich af te spelen. Maar ook op het veld sloop er twijfel in de ploeg.



Oranje-zwart controleerde het eerste uur, maar het ontbrak hun vandaag aan ideeën en aanvallende impulsen om de muur van de thuisploeg te doorbreken. Getuige: de bezoekers schoten geen enkele keer op doel.

Sterker nog, in de slotfase was het Lokeren-Temse dat Deinze nog ferm deed bibberen. Uiteindelijk zou de wedstrijd in een symbolische 0-0 doodbloeden.



Op datzelfde moment stonden ook Lommel en Lierse SK, die beide aansluiting konden maken met de top, tegenover elkaar. Maar ook zij bleven elk steken op een puntje.



Net voor de rust zette Bryan Adinany Lierse op voorsprong vanaf de stip, maar op het uur zorgde Mohamed Boukammiri voor het billijke gelijkspel.

Voorlopig dus weinig machtsverschuivingen in de subtop van de Challenger Pro League.