Eupen doet zichzelf mee de das om, Zulte Waregem gaat met de volle buit aan de haal

In de Challenger Pro League maakt Zulte Wargem een sprong in het klassement. Essevee kwam op achterstand tegen Eupen, maar de thuisploeg miste een penalty en speelde ook een halfuur met z'n tienen. In het slotkwartier sloegen de bezoekers toe: 1-3.

Is de trein vertrokken bij Zulte Waregem? Na een lastige start hebben de West-Vlamingen nu 6 op 6 beet.

Op bezoek bij KAS Eupen had Essevee vanmiddag aanvankelijk ook de controle, maar net als zo vaak in de afgelopen seizoenen gaf het defensief wel wat weg. Een dikke 20 minuten na de aftrap resulteerde dat ook in de openingsgoal.

Regan Charles-Cook was aan de tweede paal blijven hangen na een hoekschop en kreeg het leer in twee tijden voorbij doelman Van der Gouw.

Zulte Waregem reageerde even later via een slimme actie van zomeraanwinst Erenbjerg. de Deen trok laag voor doel, Jelle Vossen worstelde zich voor zijn man en kon binnentikken.

Maar lang konden de bezoekers niet genieten van die gelijkmaker. Amper twee minuten na de 1-1 pakte Eupen-middenvelder Keita uit met een fopduik.

Scheidsrechter Denil liet zich vangen en legde de bal op de stip. Gelukkig voor de bezoekers stond Van der Gouw pal: hij ranselde de flauwe elfmeter van Charles-Cook uit zijn doel.

In de tweede helft gaf Eupen nog een extra cadeautje aan Zulte Waregem. Baiye was in de eerste helft al eens stevig te laat gekomen op Diop, in de tweede helft deed hij hetzelfde bij Rommens. Een tweede gele kaart was zijn deel.

Essevee duwde daarna door en klom met een fraai afstandsschot van Diop op voorsprong tegen 10 man. Vijf minuten later zorgde linksachter Barkarson op hoekschop voor de doodsteek.

Zulte Waregem doet zo een prima zaak en maakt weer aansluiting met de top van het klassement. Vanaf een voorlopige 3e plaats kan het toekijken wat de concurrenten vanavond nog doen. Eupen blijft dan weer onderin bengelen met 4 op 12.