Zulte Waregem heeft eerste zege beet, 0 op 9 voor Lokeren-Temse

Na 3 speeldagen is de eerste driepunter een feit voor Zulte Waregem. Een vroeg doelpunt volstond voor een zege tegen promovendus Lokeren-Temse dat met lege handen achterblijft.

Zulte Waregem nam voor eigen publiek de regie in handen. Al na 10 minuten was het raak. De Cyprioot Stavros scoorde met een schot in de verste hoek.

Voor KSC Lokeren-Temse lag het tempo te hoog. Pas diep in de tweede helft kwam de promovendus erdoor. De gelijkmaker hing in de lucht, maar het vizier stond niet op scherp.

Zo blijft Lokeren-Temse met 0 op 9 achter. Zulte Waregem scoort 4 op 9 in de nieuwe jaargang van de Challenger Pro League.