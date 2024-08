Eupen en Beveren delen de buit en voorlopig ook de leidersplaats in 1B

Met Eupen tegen Beveren trok de tweede speeldag van de Challenger Pro League zich vrijdag op gang. Beide teams wonnen op de eerste speeldag en wilden die lijn doortrekken.

Het was Beveren dat aan de Kehrweg de debatten opende. Ahmed Khatir kopte raak op een corner na twaalf minuten.

De vreugde van de Waaslanders was echter van korte duur, want 90 seconden later stond het alweer gelijk. Renaud Emond verwerkte een vrije trap proper in doel.

Na 35 minuten gaf Mathis Servais Beveren opnieuw de controle met een opportunistisch schot vanop de rand van het strafschopgebied. Maar Eupen gaf niet op.

Twintig minuten voor tijd knokte de thuisploeg zich terug in de partij via Jérôme Déom. Die goal zette de wedstrijd op slot, grote doelkansen bleven daarna uit.

Door het 2-2-gelijkspel staan Eupen en Beveren samen bovenaan met 4 punten. Zaterdag zijn er wel heel wat kandidaten om die leidersplaats over te nemen.