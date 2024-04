Luik duwt Zulte Waregem met zege bij Club NXT voorlopig uit top zes

Het spelletje haasje-over blijft duren in de Challenger Pro League. Op de 29e speeldag heeft Luik een uitstekende zaak gedaan in de strijd om de Promotion Play-offs. De Luikenaars wonnen op Schiervelde met 1-2 bij Club NXT en springen in de stand voorlopig over Zulte Waregem naar de zesde plek.