Opnieuw zuur puntenverlies in eigen huis voor Zulte Waregem tegen Patro Eisden

Zulte Waregem is er opnieuw niet in geslaagd om zijn slechte thuisreeks in de Challenger Pro League te beëindigen. ssevee geraakte tegen Patro Eisden niet verder dan een scoreloos gelijkspel en zit nu al sinds 15 december zonder zege in eigen stadion.

Duur puntenverlies op twee speeldagen van het einde. Zulte (45 punten) staat nu zesde, Patro (48 punten) is voorlopig vierde. De eerste twee promoveren rechtstreeks, nummer drie tot en met zes maken nog kans via een knock-outsysteem.

Zulte Waregem en Patro Eisden brachten in de Elindus Arena dan ook een weinig hoogstaande partij op de mat. De bezoekers uit Maasmechelen kozen van bij de start voor een laag blok en stelden de thuisploeg zo voor een onoplosbaar vraagstuk. Zulte wist de bezoekers, op de slotfase na, amper te ontwrichten.

Voor de pauze bleek een terecht afgekeurd doelpunt van Essevee-aanvoerder Jelle Vossen het enige hoogtepunt. Ook in de tweede periode bleef het gebrek aan kwaliteit en kansen. Zulte Waregem probeerde er in het slot nog wat van te maken, maar bleef toch achter zonder doelpunt en moest nieuw puntenverlies incasseren.