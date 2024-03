Promotiekandidaat Zulte Waregem lijdt duur puntenverlies tegen de jonkies van Standard

Zulte Waregem heeft een slechte zaak gedaan in de spannende promotiestrijd in de Challenger Pro League. Essevee raakte tegen de beloften van Standard, die laatste staan in het klassement, niet verder dan een gelijkspel.

SL16, de jeugdploeg van Standard, lijkt zich na 1 op 27 al neergelegd te hebben bij de rode lantaarn in de Challenger Pro League. Op papier dus een hapklare brok voor het ambitieuze Zulte Waregem.



We kregen ook grotendeels eenrichtingsvoetbal in de Elindus Arena, al was het na 18 minuten wel plots muisstil, nadat Benjdida een dekkingsfout kon afstraffen.



De druk van Zulte Waregem werd steeds wat groter, maar het duurde tot de 66e minuut voor Machado na een hoekschop van Brüls gelijk kon maken, met wat dank aan de grabbelende Standard-doelman Epolo.



Erop en erover, denk je dan, maar echt grote kansen bleven in het laatste kwart van de wedstrijd uit. Zulte Waregem heeft nog 6 matchen om toch nog in de top 2 te geraken, die recht geeft op rechtstreekse promotie. Anders wordt het nog knokken om de 4 overgebleven play-offtickets.