Union-killer Homma maakt flinke oplawaai van Club-beloften aan adres van KV Oostende compleet

Met de voeten op de grond. Club NXT heeft KV Oostende in een dolle tweede helft tureluurs gespeeld. Aan de kust scoorden de beloften 4 keer, waarvan 3 stuks in een tijdspanne van 6 minuten. Albanese redde de Oostendse eer met een knappe goal, maar het slotakkoord was voor Homma.

Na twee zeges op rij en de hoopgevende berichtgeving op bestuurlijk vlak had KV Oostende het goede elan beet. Tegen Club NXT - dat 1 op 12 pakte - moest voortgebouwd worden aan de weg naar boven.

Maar een rode kaart voor Decoene in de eerste helft besliste daar anders over.

Met een man minder braken de dijken van de Oostendse defensie kort na rust. Tussen minuut 53 en 59 walste Club NXT over zijn tegenstander met drie goals.

Een knap afstandsschot van Albanese zorgde opnieuw voor hoop, maar het zou niet meer dan de eerredder betekenen.

In het slot strooide Shion Homma - de Japanner die vorig seizoen de titelstrijd besliste in het nadeel van Union - zout in de wonde. Hij duwde de harde 1-4-eindstand over de doellijn.

Oostende blijft voorlopig uit degradatiegevaar met 22 punten, de beloften van blauw-zwart tellen 5 stuks meer.