Francs Borains zet Zulte Waregem een fikse hak in de titelstrijd

Zulte Waregem heeft op bezoek bij Francs Borains een heel slechte zaak gedaan in de strijd om de titel in de Challenger Pro League. Het gaf een voorsprong helemaal uit handen in de slotfase en bleef met lege handen achter: 2-1.

Zulte Waregem kon enkel tevreden zijn met een zege bij Francs Borains en het zag er ook goed uit toen Alioune Ndour de bezoekers op voorsprong kon brengen net na de pauze: 0-1.

Toch liep het nog fout voor Jelle Vossen en co. Francs Borains had maar 7 minuten nodig om de gelijkmaker te vinden dankzij Jordan Attah Kadiri. Die ontpopte zich in de slotfase tot de boeman voor Zulte Waregem toen hij de 2-1 in doel kopte.

Met de nieuwe nederlaag - het pakte 3 op 12 - doet Zulte Waregem een heel slechte zaak. In plaats van tot op een punt te naderen van het kopduo Beerschot/Deinze blijft Zulte Waregem hangen op de vierde plaats op 4 punten.