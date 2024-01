BEKIJK: Spits Francs Borains scoort 2x prinsheerlijk tegen Beveren, Lommel wint bij beloften Standard

SK Beveren had na een belabberde start van de competitie met het einde van 2023 in zicht het juiste recept voor de mayonaise gevonden. Het gevolg: 9 matchen op een rij ongeslagen en 23 op 27.

Maar afgelopen weekend werd Beveren door de beloften van Club Brugge al met de voetjes op de grond gezet en op bezoek bij Francs Borains knalde het vanavond zelfs hard tegen diezelfde grond.



Francs Borains had het omgekeerde van Beveren meegemaakt: met 5 nederlagen op een rij werd het jaar uitgezwaaid. Tot het op de vorige speeldag plots met 1-5 ging winnen bij Seraing.



Bij Beveren wisten ze niet wat ze meemaakten in het Stade Robert Urbain. Na een kwartier stond het al 2-0, met goals van Massolin (een prachtige vrijschop) en Lavie.



In de tweede helft probeerde Beveren er nog iets van te maken, maar toen Massolin met zijn tweede schot in de winkelhaak van de avond ook nog voor de 3-0 zorgde, was het pleit beslecht.