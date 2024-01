Na 1 op 6 kan Zulte Waregem toch voor het eerst in 2024 van zege proeven in Luik

De strijd om de promotie blijft razend spannend in de Challenger Pro League. Zulte Waregem, dat met 1 op 6 aan het nieuwe jaar was begonnen, mengt zich weer volop in de strijd.

De verplaatsing naar FC Luik is nochtans geen eenvoudige opdracht. En Zulte Waregem moest het ook nog eens zonder de geblesseerde Ruud Vormer stellen.

Maar de bezoekers begonnen sterk in Rocourt en werden nog in het openingskwartier beloond. Na kansen van Ciranni en Vossen, kon Machado de 0-1 scoren op aangeven van Brüls.

FC Luik probeerde wel nog tegen te prikken, maar Zulte Waregem gaf zijn eerste driepunter van 2024 niet meer uit handen. Vossen stuurde Ndour op weg voor een verdubbeling van de voorsprong.

Met zijn eerste zege van het jaar vergezelt Zulte Waregem Beerschot op kop van het klassement. De Antwerpenaren hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed.