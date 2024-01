De Wolf redt penalty, maar Essevee verspeelt toch punten tegen Jong Genk

Zulte Waregem heeft in eigen huis geen zege kunnen boeken tegen de belofteploeg van Racing Genk. Essevee gaf in de tweede helft een voorsprong uit handen en in het slot kregen de bezoekers nog een uitgelezen kans op de winning goal, maar De Wolf pakte de penalty. Het puntenverlies is zuur voor Essevee in de strijd om de leidersplaats.