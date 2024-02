Twee goals in twee minuten: met ultiem slotoffensief gaat Oostende nog voorbij Francs Borains

Twee flitsen in evenveel minuten. Meer had KV Oostende in het slot van zijn wedstrijd tegen Francs Borains niet nodig om het inhaalduel naar zich toe te trekken. KVO doet zo een gouden zaak onderin.

Naast het veld tumultueus, tussen de lijnen minstens even wisselvallig.



KV Oostende wisselt de laatste weken goede met minder goede wedstrijden af. Getuige: het blijft verbazen in de Croky Cup, maar staat in de Challenger Pro League maar nipt boven de degradatiestreep.



Ook in het begin van zijn staartduel tegen Francs Borains acteerde de voormalige eersteklasser eerder matig, maar KVO zou KVO niet zijn wanneer het ultiem nog voor opschudding zou zorgen.

In een slotoffensief gaf het Francs Borains nog een dubbele uppercut in een tijdspanne van amper twee minuten. Eerst opende ex-Club Bruggeling Daniel Pérez de score, niet veel later verdubbelde Siebe Wylin.



2-0 in minuut 83. Boeken toe. KVO schuift zo stilletjes weer wat verder weg uit de sportieve gevarenzone.