Stadion Zulte Waregem ontploft na late winning goal van jonge Yannick Cappelle

Bij Seraing hadden ze voor de match duidelijk gemaakt dat coach Gregory Proment moest winnen om zijn hachje te redden.



Zijn spelers lieten hem duidelijk niet in de steek, want in de eerste helft was Seraing gewoonweg de betere ploeg. Zulte Waregem ontwaakte pas na de rust, eerst met een combinatie van het ervaren duo Vossen-Vormer.



Tegen de gang van het spel in kwam Seraing alsnog op voorsprong. Fall klom het hoogst na een hoekschop.



Zulte Waregem bleef aandringen, de dijk van Seraing brak helemaal op het einde. Eerst kopte Vossen door tot bij Tambedou voor de 1-1.



En 4 minuten in de extra tijd beslisten 2 invallers de match: Brüls zorgde voor de opening en Yannick Cappelle liep aan de verste paal de voorzet van Ndour in doel.



Dolle vreugde bij Essevee, dat zo 2023 als leider in de Challenger Pro League zal uitdansen, tenzij Beerschot zondag met een monsterscore wint bij Francs Borains.