Patro Eisden legt er vier in het mandje van Club NXT, ook Beveren triomfeert

In de Challenger Pro League heeft Patro Eisden zich voorlopig in de top 3 genesteld na een klinkende overwinning tegen Club NXT. De blauw-zwarte jonkies kregen in Maasmechelen 4 goals om de oren.

In de stand klimt Patro Eisden voorlopig over FC Luik, Deinze en Dender naar plaats 3, op 4 punten van leider Zulte Waregem.

SK Beveren heeft zaterdagavond Jong Genk over de knie gelegd op de zestiende speeldag in de Challenger Pro League. De Waaslanders wonnen op de Freethiel met 2-1.

Goduine Koyalipou zette Beveren na rust op voorsprong, Thomas Claes maakte vanop de strafschopstip gelijk. Nauwelijks drie minuten later maakte Jenthe Mertens het winnende doelpunt voor Beveren, dat in de stand over FC Luik klimt naar plek zes op zes punten van leider Zulte Waregem. Jong Genk blijft de eerste ploeg in veilige haven in de op een na hoogste klasse in België.

Op hetzelfde moment speelden de RSCA Futures en KV Oostende 0-0 gelijk in het Koning Boudewijnstadion. De beloftenploeg van paars-wit en de Kustboys bezetten plekken acht en twaalf.