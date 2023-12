Ook niet tegen staartploeg Seraing: Lommel verliest voor 7e keer op rij kostbare punten

Lommel heeft zijn negatieve spiraal niet kunnen doorbreken tegen staartploeg Seraing. De talentvolle tweedeklasser kon in het Stade du Pairay voor de zevende keer op rij geen driepunter scoren. Het zakt zo weg in het klassement, Seraing geeft zijn rode lantaarn dan weer door aan Francs Borains.

Lommel lijkt in vrije val in de Challenger Pro League.

De jeugdige ploeg draaide enkele weken geleden nog mee in de bovenste regionen van 1B, maar na zeven keer punten te verliezen zakt het stilletjes weg naar een voorlopige zesde plaats.

Ook tegen rode lantaarn FC Seraing kon het geen drie punten pakken. De bezoekers begonnen nochtans goed en kwamen na 20 minuten al op voorsprong via Lucas Schoofs.

Tot dan had Seraing nog niets laten zien, maar Lommel ging op zijn lauweren rusten en zag de Franse aanvaller van Seraing, Maïdine Douane, de gelijkmaker amper tien minuten later al binnensmokkelen.

Na een billijke tweede helft - waar beide ploegen hun goaltje meepikten - kreeg Lommel-invaller Igor Vetokele (ex-Westerlo) in het slot nog dé kans op de winning goal, maar de ultieme 2-3 stierf in het beschermingsnet achter de goal.

Seraing is zijn laatste plaats zo (even) kwijt aan Francs Borains. Verder ging Patro Eisden Maasmechelen met het kleinste verschil gaan winnen in Genk, wat ook geen goed nieuws is voor Lommel - dat blijft afglijden.