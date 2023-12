Invaller Jelle Vossen maakt met penalty het verschil voor Zulte Waregem

In de Challenger Pro League komt Zulte Waregem minstens voor even aan de leiding naast Beerschot, na een 0-1-overwinning op het veld van Lierse. Jelle Vossen viel in na de rust en scoorde enkele minuten later al het enige doelpunt.

Zulte Waregem kwam met de bekermatch tegen Club Brugge (een 4-0 om de oren) in de benen naar het Lisp afgezakt. Jelle Vossen kreeg wat extra rust en begon op de bank.

Het was pas toen de ex-Rode Duivel in het veld kwam dat de match helemaal losbarstte. De vinnige Traoré kon met een individuele actie de penalty afdwingen, die Vossen feilloos omzette.



Diezelfe Traoré bleef een gesel voor de Lierse defensie, terwijl ook Vossen doelman Teunckens met een harde maar te centrale volley aan het werk zette.



Lierse liet zich ook niet onbetuigd in de zoektocht naar de gelijkmaker. Veel verliep via targetman Oularé, al was de beste kans wellicht voor de Nederlander Marijnissen. Hij kon op doel koppen, nadat de doelman al was uitgespeeld. Hij kopte echter recht op een Essevee-verdediger.



Met die 3 punten erbij komt Zulte Waregem naast Beerschot aan de leiding. Beerschot speelt wel morgen nog, thuis tegen Deinze.