BEKIJK - Opschudding in 1B: Lommel verliest kostbare punten tegen Patro Eisden na discutabel doelpunt

Een slotfase die nog even zal nazinderen in de Challenger Pro League. In de allerlaatste minuut maakte Lommel nog de 2-2-gelijkmaker tegen Patro Eisden Maasmechelen. Maar na lang twijfelen keurde de scheidsrechter het geldige doelpunt nog af voor buitenspel. Lommel ziet zijn streekgenoten zo over zich springen in het klassement.