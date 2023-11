Invaller Ali Akman schenkt Dender de overwinning tegen Club NXT met twee treffers

Dender heeft zijn plicht gedaan tegen Club NXT.

Het won in eigen huis met 2-0 van de jonkies van Club Brugge. Een overwinning die grotendeels te danken was aan Ali Akman.

De Turkse jeugdinternational die deze zomer geleend werd van Eintracht Frankfurt mocht na acht minuten al invallen voor de onfortuinlijke Olivier Myny en bedankte zijn coach Timmy Simons meteen voor het vertrouwen.

Op het halfuur drukte hij zijn eerste doelpunt voor Dender simpel binnen (zie hierboven). Hij had meteen de smaak te pakken, want enkele minuten na de rust mocht hij opnieuw vieren toen zijn schot in doel devieerde: 2-0.

Bruny Nsimba miste in de 71e minuut een strafschop en liet op die manier na om de voorsprong verder uit te bouwen, maar Club NXT slaagde er daarna niet meer in om zelf te dreigen.

In het klassement komt Dender even meegenieten van de koppositie, samen met Beerschot, Lommel en Zulte Waregem, die dit weekend nog moeten spelen. Club NXT volgt op de achtste positie met zestien punten.

Op hetzelfde tijdstip vanavond schudde de U23 van Standard zijn Genkse leeftijdsgenoten af met 3-1.