BEKIJK: Mundle schenkt SL16 na twee maanden nog eens driepunter

Romaine Mundle heeft zijn debuut in de Challenger Pro League niet gemist. De jonge Engelsman, die ook al minuten heeft gemaakt bij het eerste elftal, zette zijn ploeg na 9 minuten op voorsprong. Hij hield twee verdedigers aan de praat en schoot dan de 1-0 binnen.

Maar Deinze kon na de rust de Luikse voorsprong uitwissen vanaf de stop. En toch leverde dat geen punt op want Mundle had nog iets in petto. Enkele minuten voor tijd kroonde hij zich tot matchwinnaar. Hij deed het allemaal zelf: versnellen op de flank, naar binnen snijden en schieten.

Deinze blijft 5e in de rangschikking, SL16 raakt ondanks zijn tweede zege van het seizoen niet weg van de 16e en laatste plaats.