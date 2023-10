Zelfs met 10 man: leider Lommel laat zich ondanks rode kaart niet vangen aan SL16

De leider in de Belgische tweede klasse was in de eerste helft duidelijk de betere ploeg en dwong verschillende kansen af, maar de 18-jarige doelman Matthieu Epolo stond pal op schoten van Karim Dermane en Igor Vetokele.

Bovendien zat het de jonge doelman wat mee toen de Hongaar Zalan Vancsa het doelkader trof, maar in de blessuretijd van de eerste helft was het dan toch prijs. Lucas Schoofs kopte een vrije trap op de kruising, de rebound viel wel goed voor de 26-jarige middenvelder, waardoor de voorsprong eindelijk een feit was.

SL16 had niet veel in de pap te brokken en ook na rust was Lommel baas, maar nieuwe goals bleven uit. In de slotfase pakte Sam De Grand (90+4.) nog uit met een gemene tackle langs achteren, waardoor de Limburgers de wedstrijd met tien uitspeelden.

Lommel verstevigt door de overwinning zijn leidersplaats in de op een na hoogste klasse. Het telt nu voorlopig vier punten meer dan Patro Eisden Maasmechelen en vijf meer dan Zulte Waregem en Club NXT.