Jong Genk laat Beerschot knokken voor de 3 punten

Beerschot was voor het duel met Jong Genk al 5 wedstrijden op rij ongeslagen en was niet van plan zijn reeksje op te geven tijdens zijn bezoek in Genk.

Het begon fluks aan de wedstrijd en was de beste ploeg op het veld, maar voor doel wilde het aanvankelijk niet lukken.

De Genkse beloften profiteerden van de laksheid bij Beerschot en kwamen na de pauze op voorsprong dankzij een treffer van Faissal Al Mazyani (49').

Beerschot zocht naar een antwoord, dat er niet meteen kwam. Pas ruim na het uur zorgde Tom Reyners (65') voor de gelijkmaker. Verdediger Mardochee Nzita (79') maakte de Beerschotse ommekeer compleet.

Beerschot (14 punten) is nu 3e in de stand, na leider Lommel (18 ptn) en Patro Eisden (14 ptn). Jong Genk (11 ptn) is 8e .

Beerschot heeft wel nog een wedstrijd minder op de teller dan Lommel, omdat het duel tegen SL16 op de 3e speeldag werd uitgesteld.