KV Oostende wint voor het eerst in 5 duels en geeft rode lantaarn door

Waar degradant Zulte Waregem bovenaan meedraait in onze tweede klasse, stond KV Oostende na een 1 op 12 helemaal onderaan.



In de degradatietopper in Luik was de kustploeg voor de rust de beste ploeg, dominantie die werd omgezet in een 0-1-ruststand. Berte mocht alleen op de doelman afgaan en faalde niet.



Henderson deed dat enkele minuten later wel vanaf de stip, Epolo pakte. Na de pauze kwam de thuisploeg beter voor de dag, KVO moest alle zeilen bijzetten om de zege mee naar huis te nemen.



Met de eerste zege van het seizoen wipt KVO over SL16 en RSCA Futures naar de 14e plek.



Net als KVO en RSCA heeft Lierse ook 4 punten. Kempenzonen verloor vandaag bij Francs Borains met 2-0 na goals van Diallo en Kadiri, allebei op het eind van een helft.



Net boven Lierse staat met Seraing de derde degradant, die doet het ook niet al te goed. Het verloor bij Deinze een derde keer. Braken scoorde in de 93e minuut.





Helemaal bovenaan staat Lommel, dat gisteren zijn eerste punten verloor in Dender. Zulte Waregem en Patro Eisden volgen op 2 punten van Lommel.