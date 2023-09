Ondanks gemiste strafschop pakt onfortuinlijk Oostende zijn eerste puntje tegen Seraing

Het water staat aan de lippen van de Kustboys.

Na drie speeldagen had KV Oostende nog geen enkel punt gehaald in de Challenger Pro League. Tegen mede-degradant FC Seraing was het dus al van "moeten" voor de mannen van Stijn Vreven.

Maar opnieuw kreeg de Diaz Arena meteen een ferme domper te verwerken. Na amper zeven minuten kleedde Maidine Douane zijn twee tegenstanders met een mooie dribbel uit, om de bal nadien mooi tegen het net te fouilleren.

Toch veerde de Oostendenaren knap recht na een zoveelste mentale tik.

Na een klein half uur combineerde de thuisploeg zich knap door de Luikse linies. Fuentes wilde zijn coach met een doelpunt bedanken voor zijn basisplaats en sloot de combinatie met een uitstekend schot af, maar doelman Pape Sy stond pal. Gelukkig voor Oostende kon Atanga in tweede instantie binnenprikken.

Erop en erover? Neen, het geluk is momenteel niet aan de zijde van de Oostendenaren.

De thuisploeg versierde nog een strafschop in het slot, maar de elfmeter van de bedrijvige Fuentes werd keurig gepareerd door spektakeldoelman Pape Sy. En in de allerlaatste minuut zag het thuispubliek een ultieme treffer van Berte nog op de paal uiteenspatten.