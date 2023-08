FC Luik zadelt KV Oostende op met 0 op 9

KVO hing op bezoek in Luik al bij de rust in de touwen, na goals van Mouchamps en Bertaccini, die na een knappe aanval over de linkerflank beheerst afwerkte.

Ook na de pauze kon Oostende daar weinig tegenover zetten, al dachten de bezoekers halfweg de 2e helft wel dat ze de aansluitingstreffer gemaakt hadden. De 2-1 werd helaas voor KVO afgekeurd.

Voor FC Luik is het de eerste overwinning van het seizoen, nadat het net als Oostende zijn eerste twee matchen verloren had. KVO blijft achter met 0 op 9 en is daarmee laatste.