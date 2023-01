Youngsters van Anderlecht gunnen rode lantaarn Virton geen 2e zege op een rij

Wedstrijdgegevens

Hattrick aan assists van Camara

Anderlecht legde de basis voor de overwinning in het eerste halfuur, met een volley van de 18-jarige Agyei na 18 minuten en een schot in de kruising van de Zweed Bellman een tiental minuten later.



Lucas Stassin, ook nog maar 18, kon er niet veel later ook 0-3 van maken, maar hij miste zijn penalty. Vroeg in de 2e helft zou Stassin wel nog zijn goaltje meepakken, voor de 3e keer in de match op assist van Camara.