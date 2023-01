Club NXT stuit Lommelse zegereeks in 1B en zet eigen reeks verder

Lommel was op dreef in 1B. Na vijf zeges op een rij was het tot plaats vier in de stand geklommen. Op bezoek bij de beloften van Club Brugge hoopte het die zegereeks te verlengen.

Maar Club NXT, dat de voorbije drie wedstrijden ook al gewonnen had, bleek een kwaaie klant. Ibe Hautekiet zorgde op het halfuur voor de 1-0 en Cisse Sandra maakte er op het uur 2-0 van.

Lommel reageerde in minuut 69 via Agustin Anello, maar verder dan die aansluitingstreffer kwam het niet meer. Lommel ziet zo zijn zegereeks gestopt, terwijl Club NXT de zijne verderzet. De Bruggelingen staan verdienstelijk zesde in 1B.