RWDM is voorlopig nieuwe leider na zakelijke zege tegen Deinze

RWDM nam al meteen na het eerste fluitsignaal een optie op de overwinning. Ex-Deinzenaar Youssef Challouk zette zich goed door op de linkerflank en trok de bal knap terug naar de Franse spits Mickael Biron, die de 1-0 na vier minuten al binnenschoot.

Deinze verweerde zich karig en werkte een tweede doelpunt lang tegen, maar moest zich ruim tien minuten voor tijd alsnog gewonnen geven. Biron maakte zijn tweede van de avond op aangeven van Kylian Hazard.

RWDM schonk Deinze in het absolute slot nog een doelpunt na defensief geklungel, maar er restte de bezoekers te weinig tijd om een remonte te kunnen realiseren.

In de stand neemt RWDM met 37 punten de leidersplaats voorlopig over van Beerschot, dat bij winst zondag in de topper tegen Waasland-Beveren terug op de eerste plaats terecht komt. Deinze is achtste met 24 punten.