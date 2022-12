Lierse K. krijgt Dender klein dankzij 2 goals in 3 dolle minuten

Dender tegen de lat, nummertje van Tabekou

Dender schoot het scherpst uit de startblokken met een knal op de deklat van Atteri.

Op het halfuur achtte Tabekou zijn moment gekomen. De Kameroener dweilde de linkerflank af en bediende Pieter De Schrijver met de buitenkant van zijn voet. De

Schrijver gleed zijn eerste goal voor Lierse K. tegen de touwen.

3 minuten later was het weer bingo voor de thuisploeg. Na slecht uitverdedigen van Dender legde Guillaume De Schryver breed naar Tabekou, die de bal binnenlegde.



Toen Atteri halfweg de 2e helft de aansluitingstreffer voorbij Delanghe binnenkopte, hadden we weer een wedstrijd. Maar de gelijkmaker kwam er niet meer.



Lierse K. klimt zo de top 3 binnen, Dender blijft in de onderste regionen geparkeerd.