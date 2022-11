Lierse raakt op eigen veld niet verder dan gelijkspel tegen hekkensluiter Virton

Na opeenvolgende nederlagen tegen Beveren en Deinze hoopte Lierse tegen staartploeg Virton weer aan te knopen met de overwinning. Aanvoerder Thibaut Van Acker wees zijn ploeg alvast de goede weg met een succesvolle penaltytreffer op het kwartier.

Daarna schoot de thuisploeg zichzelf in de voeten. Centrale verdediger Joedrick Pupe werd vlak na de rust met rood van het veld gestuurd. Amper een minuut later lag de bal in het Lierse doel na een goal van Allach.

In de slotfase staken de bezoekers met een mannetje meer zelfs de hand uit naar de overwinning, toen Anne voor de 1-2 zorgde. Van Acker sleepte diep in de toegevoegde tijd toch nog een punt uit het vuur met zijn tweede strafschop van de avond. Daarmee zit hij al aan 8 goals dit seizoen.

Door het gelijkspel verliest Lierse K. mondjesmaat de voeling met de top 3. Het volgt nu op 5 punten van nummer 3 RWDM.