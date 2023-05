RWDM steekt hand uit naar titel in de Challenger Pro League na feilloze partij tegen Club NXT

Club NXT heeft RWDM op de voorlaatste speeldag in de promotieplay-offs niet in de problemen kunnen brengen.

De Brusselaars wonnen met 1-3. Jake O'Brien, Kylian Hazard en Luis Oyama plaatsten hun naam op het scorebord in The Nest, terwijl de eerredder van Lenn De Smet er - in de 85e minuut - louter eentje voor de statistieken was.

RWDM stevent zodoende af op de titel in de op één na hoogste Belgische klasse. Het heeft helemaal bovenin het klassement 66 punten op de teller. Dat zijn er momenteel vier meer dan SK Beveren, dat zondag nog in actie komt op bezoek bij Lierse Kempenzonen.

Als de Leeuwen niet winnen, is de promotie van RWDM een feit. Club NXT palmt de vierde positie in met 49 eenheden.