RWDM kan geen klap uitdelen in titelstrijd met gelijkspel tegen Beveren

De zenuwen staan strak gespannen in de strijd om promotie naar 1A en dat was ook op het veld te zien. De partij zat heel lang op slot en op een eerste grote kans was het dan ook wachten tot vlak voor de rust. El Ouahdi haalde stevig uit, maar kon de keeper niet verschalken.

Na de pauze ging de thuisploeg wel op zoek naar de openingstreffer. En die kwam er ook snel. Kylian Hazard is de man van de stilstaande fases. Hij zag zijn vrije trap door El Joncour in doel gekopt worden. 1-0 en grote vreugde bij de thuisaanhang.

Maar die bleef niet lang duren want op een gelijkaardige fase aan de overkant stond RWDM te dutten. Een vrije trap werd verkeerd ingeschat en Vukotic kon ongehinderd in doel koppen.

Zo was alles dus te herdoen en nadat de thuisploeg hersteld was van de tegentreffer trok ze ook opnieuw ten aanval, maar zonder resultaat. Door het gelijkspel blijft het verschil tussen de twee topploegen een punt.