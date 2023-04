RWDM ziet Beveren naderen tot op 1 punt na gelijkspel bij Beerschot

Het was een half mirakel, dat voornamelijk te danken was aan Beerschot-doelman Bill Lathouwers, dat RWDM pas na de rust de score kon openen.



Ex-Beerschot-speler Jan Vorogovski had in de eerste helft nog een cadeautje onuitgepakt gelaten, maar op de cross van Challouk kon hij niet missen.



Het antwoord van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten. Verdediger Jan Van den Bergh kopte een corner van Dante Rigo netjes binnen.



Dat doelpunt maakte Beerschot sterker, al was het opnieuw Lathouwers die redding moest brengen op een late inzet van Challouk.



Door het gelijkspel telt RWDM halverwege de Kampioensgroep nog 1 punt voorsprong op Beveren. Over 2 weken staat RWDM-Beveren op het programma.