Anderlecht-jonkies krijgen vier goals om de oren in Brusselse derby tegen RWDM

Vroeg in de 1e helft strafte Mickael Biron een fout van doelman Rik Vercauteren af. Een snelle counter van Kylian Hazard deed de bezoekende supporters in het Lotto Park opnieuw juichen vlak na de pauze.

Toen Challouk er voor het uur 0-3 van maakte, hing de thuisploeg helemaal in de touwen. De 0-4 van Heris in de 67e minuut was de genadestoot voor paars-wit.

In de stand telt RWDM 3 punten meer dan eerste achtervolger Beveren. RSCA Futures heeft nog niet kunnen winnen in de promotieplay-off en staat met 35 punten laatste in de groep.