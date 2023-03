Beveren zorgt opnieuw voor spanning in de titelstrijd na zenuwslopende topper tegen leider RWDM

De wedstrijd begon nochtans niet goed voor de thuisploeg. Na een klein kwartier bracht de dribbelvaardige Youssef Challouk de bezoekers nog op voorsprong. Kylian Hazard troefde zijn rechtstreekse tegenstander in een potig duel af, om zijn spitsenbroertje nadien de niet te missen 0-1 voor te schotelen.

Met dank aan SK Beveren. De tweede in de stand slaagde er vandaag in om leider RWDM een nieuwe driepunter af te snoepen. Het nadert zelf zo tot op drie punten van de Brusselse club.

Er is opnieuw strijd in de bovenste regionen van de Challenger Pro League.

Verlies tegen de rechtstreekse concurrent uit Brussel betekende een 9-puntenkloof voor Beveren. Kortom: Over and out voor de titel.

Maar dat liet de thuisploeg niet zomaar gebeuren. Trainer Wim De Decker had zijn manschappen in de rust duidelijk op de consequenties van een verlies gewezen. Op vijf minuten tijd ging geel-blauw op en over RWDM.

Beveren profiteerde tot twee keer toe van defensief mistasten van de leider: Nsimba zorgde in minuut 50 voor de gelijkmaker en slechts vijf minuten later bewerkstelligde Hrnčár de remontada.

De play-offs zorgen zo al meteen voor spanning.