Standard-beloften openen degradatieplay-offs met nipte zege tegen Lommel

Voor rust werd er niet gescoord, maar vlak na rust kon Standard de ban breken. Aleksander Buksa kroonde zich tot matchwinnaar.

In de andere wedstrijd in de degradatiegroep won Dender van staartploeg Virton. Zo schuiven Dender en Standard dankzij hun zeges op naar de negende en tiende plaats in het klassement.

Lommel - dat de degradatiegroep aanvoert - blijft zevende met 32 punten, Virton is troosteloos laatste met amper 14 punten.