Eden Hazard kan bij eerste basisplaats sinds januari niet toveren, Real wint zuinig van Getafe

Hola, Eden Hazard.



Opeens stond onze landgenoot in de basis bij Real Madrid voor de competitiewedstrijd tegen buurman Getafe. Het was al van 3 januari geleden dat Hazard nog eens aan de aftrap verscheen.



Ondanks veel goede wil kon Hazard zijn gebrek aan spelritme niet verstoppen. De voormalige kapitein van de Rode Duivels toonde bij momenten zijn goede voeten, maar flitsen doet hij niet meer.

Waar hij vroeger voor diepgang of een dribbel ging, koos hij nu steevast voor controle of een pass. Onze landgenoot liet geen enkel schot of dribbel optekenen.