Real Madrid knoopt opnieuw aan met competitiezege en is klaar voor Liverpool

Real Madrid gaf enkele weken geleden Liverpool nog een pak voor de broek (2-5) in de 1/8e finales van de Champions League.



In de competitie liep het dan weer een stuk moeizamer voor De Koninklijke na 3 wedstrijden zonder zege. Middenmoter Espanyol leek dan ook het ideale slachtoffer om de negatieve reeks te doorbreken.



Het was een stelling die meteen de vuibak in kon. Joselu werd uitstekend bediend in de zestien en knalde de bal kurkdroog in de winkelhaak. Courtois stond aan de grond genageld.



Toch zette de thuisploeg de scheve situatie nog voor de rust recht. Vinicius hing de bordjes eerst gelijk na een knappe individuele actie, waarna Militao de 2-1 vanop hoekschop staalhard binnenkopte.



Espanyol ging in het slot nog op zoek naar de gelijkmaker, maar uiteindelijk was het invaller Asensio die via een counter de kers op de taart zette.



Real Madrid ontvangt komende woensdag een zwalpend Liverpool in de Champions League en lijkt nu al zeker van de kwartfinales op het kampioenenbal.