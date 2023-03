Barcelona heeft helpende handen van Ter Stegen en VAR nodig voor miraculeuze driepunter in Bilbao

Een week voor een nieuwe Clasico moest Barcelona een lastige verplaatsing naar Bilbao tot een goed einde zien te brengen.



De Catalanen domineren de Spaanse competitie en trokken die lijn ook door in de eerste helft. Op slag van rust rondde Raphinha een heerlijke assist van Sergio Busquets af met de buitenkant van zijn voet.



Met een goed gevoel trok Barcelona de kleedkamer in, maar dat bleef niet lang hangen in de tweede periode. De mannen van Ernesto Valverde duwden de bezoekers plat, met een Baskische kansenregen tot gevolg.



Gelukkig voor de leider in La Liga kon het rekenen op Duitse shotstopper Ter Stegen, die een muur vormde in doel. Ook verdedigers Koundé en Alonso deden hun duit in het zakje met reddingen op de doellijn.



Toen Iñaki Williams toch de verdiende gelijkmaker voorbij de doelman werkte, was de vreugde enorm... en van korte duur. De VAR oordeelde terecht dat Munian hands maakte in de opbouw, waardoor Barcelona met drie kostbare punten aan de haal ging in Bilbao.



Met een flinke portie kampioenengeluk kan Barcelona reikhalzend uitkijken naar de komst van Real Madrid.