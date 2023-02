Valverde en Asensio trekken Real pas in slotkwartier over de streep tegen Osasuna

Zonder de geblesseerde Karim Benzema kon Real Madrid voor de rust Osasuna nooit echt het leven zuur maken.

Ook Thibaut Courtois - terug na een dijbeenblessure - zag dat zijn team moeilijk gaatjes kon boren. De Rode Duivel moest zelf enkele keren Osasuna-spits Budimir ongevaarlijk maken.

Net na de koffie prikte Vinicius de bal eindelijk binnen. Maar zijn goal werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

12 minuten voor tijd was het dan toch bingo. Vinicius bediende Valverde, die het leer in 1 tijd onhoudbaar binnentrapte.



In de extra tijd werd een 2e treffer van Vinicius afgekeurd voor buitenspel. Marco Asensio maakte wel nog een geldig doelpunt.

Real houdt de titelstrijd zo toch nog levend: het komt tot op 5 punten van FC Barcelona, dat morgen Cadiz ontvangt.