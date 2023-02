BEKIJK: Jubilaris Vinicius trekt Real over de streep tegen Valencia, maar Benzema valt uit

Nog niet zo lang geleden zou Real Madrid-Valencia een heuse topaffiche geweest zijn in de Primera Division, maar nu staat Valencia maar 1 punt boven de degradatiestreep.



Die kwakkelvorm kon het ook in Bernabeu niet verbergen. Thibaut Courtois had 90 minuten amper werk op te knappen.



Verdedigend stond het wel beter bij Valencia en daarom duurde het tot de 2e helft voor Real kon toeslaan. Eerst met een schitterende plaatsbal van Asensio, daarna met een onhoudbare rush van Vinicius, die zijn 200e match speelde voor Real.



Beide assists kwamen van Karim Benzema, die enkele minuten na de 2-0 geblesseerd uitviel. Gevreesd wordt dat hij straks het WK voor clubs mist en misschien zelfs (een deel van) de confrontatie met Liverpool in de Champions League.