Real Madrid boekt zuinige zege tegen staartploeg Cadiz, geen speelminuten voor Hazard

Cadiz speelde een potige match in Bernabeu en de vele overtredingen van de bezoekers kwamen het spel in de 1e helft niet ten goede.



Toch kwam een geprikkeld Real Madrid, met Thibaut Courtois in doel en Eden Hazard 90 minuten op de bank, vlak voor de rust op voorsprong. Militão kopte een voorzet van Kroos in doel.



In de 2e helft was het wachten tot de 70e minuut op de verlossende 2-0. Kroos was de auteur van het doelpunt met een snoeihard schot van net buiten de zestien.



Na een onwaarschijnlijke misser van Modric werd het nog even spannend toen Courtois een schot van Bongonda moest lossen en Perez bij de pinken was in de rebound, maar verder dan de 2-1 kwam Cadiz niet meer.