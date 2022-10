BEKIJK: Barcelona pakt Villarreal in in 7 dolle minuten, Lewandowski scoort 2 pareltjes

Dat Robert Lewandowski het niet enkel in de Bundesliga kan, bewees de Pool al meermaals. Ook tegen Villarreal was er weer geen houden aan.



Een halfuur lang zweeg zijn kanon, maar na een heerlijke schijn/draaibeweging was het dan toch bingo. Nauwelijks 2 minuten later toonde hij een andere pijl op zijn boog. Ook vanaf afstand ging zijn bal er enig mooi in.



Toen Ansu Fati er 5 minuten later, op aangeven van Ferran Torres, ook al 3-0 van maakte, was het pleit beslecht. Barcelona hoefde hierna niet meer door te drukken, want Villarreal had al opzichtig met de witte vlag gezwaaid.