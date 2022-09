Lewandowski is weer van goudwaarde voor Barcelona dat op toerental komt

Enkele dagen voor de comeback van Barcelona in de Champions League wachtte een moeilijke verplaatsing naar Sevilla, dat zijn competitiestart volledig had gemist. Sevilla probeerde die gemiste start in het openingskwartier goed te maken.

Het viel vol overgave aan, maar kreeg het deksel op de neus. Na een snelle counter werd de inzet van Lewandowski nog van de lijn gehaald, maar Raphinha knikte simpel de 0-1 in de rebound in doel.

Van die eerste tik leek Sevilla zich nog te herstellen, maar de tweede tik even later was er te veel aan. Jules Koundé, die in de zomer Sevilla inruilde voor Barcelona, vond de vrijlopende Lewandowski en de Pool scoorde voor de 3e match op rij.

Na de rust had Koundé nog een assist in petto. Op een hoge voorzet legde de Franse verdediger terug voor Garcia, die de bal in het lege doel deponeerde: 0-3 en wedstrijd gespeeld. Sevilla blijft achter met 1 op 12, Barcelona volgt met 10 op 12 op 2 punten van leider Real Madrid.