Invaller Ansu Fati neemt Barça bij de hand tegen Sociedad, Lewandowski opent zijn rekening met 2 doelpunten

Na het flauwe en fletse gelijkspel op de openingsspeeldag tegen Rayo Vallecano kon Barcelona eigenlijk niet anders dan winnen bij Real Sociedad. Geen sinecure.

Door de afwezigheid van de geschorste Sergio Busquets stond Frenkie de Jong in de basis. De Nederlander werd de voorbije weken (fors) naar de uitgang geduwd, maar moest nu toch het schip mee overeind houden.

Het begon in elk geval goed voor Barça. Na een 40-tal seconde prikte Robert Lewandowski zijn allereerste in de Spaanse competitie tegen de touwen. Het geluk was van korte duur toen Alexander Isak met wat geluk snel gelijkmaakte.

(Lees verder onder de video's)